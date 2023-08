"Assurda l'accusa di immobilismo: Cento pensa al teatro e al municipio"

CENTO

Alle critiche di Avanti Cento sulle scelte dell’amministrazione guidata dal sindaco Edoardo Accorsi (foto) riguardo l’uso dell’avanzo è la maggioranza che risponde. "Definire ’immobile’ un’amministrazione che avvia il cantiere del teatro comunale, fermo da anni – dicono – che inizia a progettare la ristrutturazione del palazzo del Comune, che chiude la vicenda di Ente Territorio che sotto la precedente amministrazione aveva accumulato perdite da 70mila euro a circa 500mila euro a causa dell’immobilismo, che riesce a dare una scuola a Corporeno, che rischiava di non avere un plesso se non a costi proibitivi per il comune, grazie al fermo della precedente amministrazione, direi che è quantomeno impreciso. Unica opera avviata, la Pinacoteca, ha avuto necessità di ulteriori finanziamenti e "attenta cura" in tema di direzioni lavori". E vanno al capitolo strade. "Pensiamo si debba solo ringraziare questa amministrazione per aver colto l’urgenza di intervenire su via Orologi, carente di manutenzione, con importanti risorse – proseguono - La richiesta di intervenire su via Ferrarese, invece, dimostra poca attenzione visto che è stata menzionata durante il Consiglio Comunale, tra quelle che avranno lavori". E la stazione di posta. "Crediamo sia poco corretto definirla come un dormitorio – dicono - si tratterà di una struttura che, oltre ad ospitare vari servizi e spazi per il volontariato, servirà anche ad accogliere, in via temporanea, persone che si troveranno improvvisamente senza casa. Orgogliosi di pensare a soluzioni utili a persone che si possono trovare improvvisamente in uno stato di grande bisogno. Preferiamo rispondere con i fatti alle critiche. Tutto questo nei primi due anni di mandato, con la crisi".