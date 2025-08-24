Asta pubblica per acquistare un mezzo del Comune

A seguito del primo avviso di asta pubblica indetto per la vendita del mezzo Fiat Ducato con targa EG921WV, di proprietà del Comune di Cento, andato deserto, perché non sono pervenute offerte, l’Ente ha indetto nuovamente l’asta. Il mezzo è stato immatricolato il 20.12.2011, ha percorso km 192.272, effettuati fino a giugno 2024; il veicolo è attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili con piattaforma elevatrice porta post, marca Braun, al trasporto di 2 persone normodotate, +2 diversamente abili + 5 persone diversamente abili a sedere, ai sensi della Circ.175/93.

Il veicolo può essere dotato fin dall’origine del gancio di traino e sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara esonerando il Comune di Cento da qualsiasi responsabilità per vizi apparenti e non apparenti.

L’importo a base di gara per la vendita dell’autoveicolo è di 5.900 euro, determinato a seguito di comparazione di prezzi indicati in siti specializzati per mezzi simili. L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23/05/1924 n. 827.

Le offerte potranno pervenire entro le 12 del 16 settembre, con le modalità indicate nell’avviso pubblico. Il mezzo è visibile presso la sede comunale in via Olindo Malagodi n.12.