Aste, l’inchiesta della Procura: "Soldi del tribunale non versati". Peculato, avvocatessa nei guai

C’è un caso a Ferrara che sta creando grande imbarazzo negli ambienti giudiziari di via Borgo Leoni. Ed è quello che vede un’avvocatessa iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di peculato per non avere versato – questa l’accusa –, in qualità di pubblico ufficiale nominato dal tribunale, somme di denaro nell’ambito delle esecuzioni immobiliari per adempiere alle varie pratiche. Assieme alla Procura – il titolare del fascicolo è il pm Ciro Alberto Savino che coordina il Nucleo tributario della Finanza –, da tempo sono in corso accertamenti anche dall’Agenzia delle Entrate che, spiegava una fonte alcuni giorni fa al Carlino, "conosce bene la vicenda". Al momento, secondo quanto trapelato, le denunce a suo carico sarebbero più di una. Come quella di un imprenditore del sud Italia che ha scoperchiato il vaso di pandora.

Anno 2019, novembre: l’uomo acquista all’asta un immobile in città oggetto di esecuzione da parte del tribunale estense. All’operazione di vendita viene delegata l’avvocatessa, in precedenza già nominata custode dei beni dal giudice dell’esecuzione la quale, a maggio dell’anno successivo deposita il rendiconto finale, il progetto di distribuzione delle somme, l’istanza per la liquidazione dei suoi compensi. In pratica poco più di settemila euro, comprensive di imposte ipocatastali e spese per la cosiddetta ’purgazione’ dell’immobile aggiudicato dall’imprenditore. A dicembre 2019 quest’ultimo procede con i bonifici: uno a favore del creditore (una banca), l’altro del tribunale quale custode. Tutto regolare? All’apparenza, perlomeno fino allo scorso febbraio quando all’uomo viene notificato dall’Agenzia dell’Entrate il mancato pagamento delle imposte di registro e ipocatastali. Sarà poi il suo legale di fiducia a scoprire che sì, la rendicontazione dell’avvocatessa presentata al giudice delegato era dettagliata e precisa ma delle somme e degli F24 che, per legge, doveva versare per conto dell’acquirente manco l’ombra. La donna, da quanto è emerso, si sarebbe messa a disposizione degli inquirenti per spiegare tutto quanto. Contattato dal Carlino, nessun commento è arrivato dal suo avvocato, Marco Linguerri. L’indagine va avanti.