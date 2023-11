Asteroide CentoRenazzo, ecco la prima immagine

Il 4 novembre scorso, il noto astrofisico Fabrizio Bernardi è venuto a Cento per consegnare l’attestato che certifica il suo regalo di un asteroide al territorio ed ora, è stato anche possibile vederlo. Si tratta dell’asteroide 113626, ora ‘CentoRenazzo’, scoperto ad ottobre 2002 da Bernardi a Campo Imperatore durante il progetto Cineos di ricerca di asteroidi vicini alla terra e, anche per il tramite degli Astrofili Centesi, donato al Comune in occasione dei 200 anni dalla caduta del meteorite Renazzo. "Grazie agli Astrofili di Cavezzo, oggi possiamo averne una prima foto – fanno sapere gli Astrofili Centesi – loro sono specializzati nello studio della fotografia del cielo e di asteroidi e ci hanno fatto dono di questo scatto appena fatto. Cento li ringrazia per questo dono, in particolare Mauro Facchini che ha fatto la foto". A pubblicarlo è stato il segretario del gruppo centese Mirko Bianchi mostrando a tutti l’asteroide ‘CentoRenazzo’ che attorno al 20 novembre arriverà in perfetta opposizione e ancor meglio visibile da una strumentazione apposita. CentoRenazzo, infatti, ha una dimensione tra i 2.2 e 5 km.