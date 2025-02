Astolfi torna nel seno del partito socialista. Era stato tra le sue fila dal 1984 al 1995

Sarà stato l’impulso dato dall’incontro pubblico organizzato sotto l’egida dello storico militante radicale, Mario Zamorani? Oppure un richiamo agli antichi valori riecheggiato nelle parole dell’ex ministro socialista, Claudio Martelli che nei giorni scorsi ha presentato all’Ibs il suo ultimo libro? Non si sa, ma comunque Roberto Astolfi è tornato a bussare alla porta della sezione ferrarese del Partito Socialista Italiano. Astolfi ha deciso di aderire nuovamente al partito socialista di Ferrara dove aveva militato in gioventù dal 1984 al 1995. Più volte consigliere comunale, assessore nelle giunte di centrosinistra del comune di Berra, consigliere provinciale nelle file del Pd e primo vicesindaco del neonato comune di Riva del Po ha preso, dopo un periodo di riflessione, la decisione di ritornare nel Psi che lo aveva visto militare negli anni giovanili ricoprendo diversi incarichi politici tra cui quello di dirigente della Gioventù socialista e poi quello di membro della direzione e dell’esecutivo provinciale. "La segreteria provinciale del Psi – così il segretario provinciale, Davide Stabellini (foto) – accoglie positivamente l’adesione di Astofi in considerazione del legame personale che lo lega da sempre a molti dirigenti socialisti, rafforzandone anche la propria rappresentanza amministrativa in consiglio comunale a Riva del Po, seppur eletto in una lista civica". Insomma, il ritorno dell’amministratore nelle file del Psi, è un segnale se non altro di vitalità nei partiti che si collocano nel centrosinistra ma che in qualche modo mantengono autonoma la propria identità rispetto al Pd.