Astor. Un secolo di Tango', il Festival di Danza Contemporanea 2023 a Ferrara

Dopo il successo di Interno Verde Danza nei giardini e palazzi rinascimentali più suggestivi di Ferrara, il Festival di Danza Contemporanea 2023 riprende il suo percorso al Comunale. Oggi, alle 20,30, ‘Astor. Un secolo di Tango’.

La Compagnia del Balletto di Roma arriva a Ferrara con un viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango, in uno spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921). Sorto dall’esigenza di comunicare tra culture, lingue e tradizioni diverse, il tango ci ricorda chi siamo, da dove veniamo e qual è stato il percorso che ha indissolubilmente unito umanità distanti in un comune “non luogo”, oltrepassando oceani e confini. Astor, una produzione del Balletto di Roma, è un “concerto di danza” in cui le musiche di Piazzolla, arrangiate da Luca Salvadori ed eseguite dal vivo dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi, esecutore brillante di fama internazionale, emergono come le vere protagoniste in una nuova armonia artistica danzata. Un soffio, un respiro, quasi una parola, ci svelano la fragilità dell’uomo Piazzolla, ma anche quella di tutti noi che abbiamo subìto oggi una distanza forzata, una relazionalità dematerializzata, un contatto interrotto, una vita spezzata. In scena, ispirato dalla carismatica presenza del maestro Pietrodarchi e dalle preziose immagini di Carlo Cerri, il coreografo Valerio Longo porta otto danzatori del Balletto di Roma a compiere un viaggio trasformativo in cui respiri, abbracci e fusioni sono al centro di azioni coreografiche intense, astratte e fuse in quel moto ondulatorio magico del bandoneón. Biglietteria. Per informazioni e vendite: biglietteria@teatrocomunaleferrara.it,

0532.202675.