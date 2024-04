Astrofisica, filosofia, letteratura. L’opera artistica di Anselm Kiefer con ‘Riflessioni sull’ambiente’

Proporrà un’analisi delle riflessioni alla base dell’opera artistica di Anselm Kiefer la conferenza di Micaela Latini (Università degli Studi di Ferrara) in programma oggi, alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). L’incontro rientra nel ciclo ‘Riflessioni sull’ambiente’ e cura dell’Istituto Gramsci di Ferrara e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. L’opera artistica di Anselm Kiefer è al contempo tante cose: un’esplorazione che riassume in sé astrofisica, filosofia, letteratura, mistica, scienze, biologia, mitologia.