"Atassia, diciamo grazie per il sostegno"

Il Lions Club Estense al fianco della ricerca sull’Atassia. In occasione della Giornata mondiale dell’Atassia (la malattia che provoca la mancanza di coordinazione dei movimenti muscolari volontari, provocata da lesione del sistema nervoso), la Fondazione Acaref "desidera esprimere la propria riconoscenza al Lions Club Estense per la vicinanza dimostrata in occasione della serata “Sapori per la Ricerca”", così una nota.

La partecipazione personale dei soci e il loro contributo concreto alla ricerca "testimoniano – proseguono dalla Fondazione – ancora una volta l’impegno del Lions Club Estense a sostegno delle persone e delle famiglie che convivono con l’Atassia, e più in generale dei progetti che guardano alla salute e al futuro delle comunità".

La vicinanza dei Lions, è la conclusione affidata al presidente Acaref, Silvio Sivieri, "è un segno tangibile di quanto la solidarietà e l’impegno civico possano trasformarsi in speranza concreta. È grazie a partner così che la ricerca trova la forza di proseguire con determinazione". La Fondazione, aggiunge ancora Sivieri, "riconosce nel Lions Club Estense un alleato prezioso, capace di coniugare presenza, sensibilità e sostegno, elementi fondamentali per alimentare la speranza in un futuro libero dall’Atassia".