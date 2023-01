’Atelier digitale’ inaugura a Filo con iniziative extrascolastiche

Inaugurate lunedì scorso alle scuole elementari di Filo le attività dell’"Atelier Digitale". "Un luogo – come ha spiegato il sindaco Andrea Baldini al simbolico taglio del nastro – curato da un comitato di genitori impegnati ad animarlo e a dar lustro alla comunità e all’istituzione scolastica stessa".

"Un luogo voluto – ha poi aggiunto il preside Diego Pelliccia – che trasforma le idee in oggetti; dove verranno realizzate iniziative anche extrascolastiche ad esempio di robotica, tecnologia applicata, fotografia, stampa 3D". Si tratta insomma di una novità nel panorama didattico-educativo, un’esperienza pioneristica, innovativa, che non esiste ancora altrove. "Una novità – aggiunge il primo cittadino – pensata per invertire un trend che, negli ultimi anni, ha visto nascere sempre meno bambini: un grosso problema per il nostro territorio che ha tanti e diffusi servizi. Sono sicuro che succederà".

n. m.