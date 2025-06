"Ateneo attrattivo, formiamo professionisti che accompagniamo nelle loro scelte"

Particolarmente soddisfatta dei risultati emersi dal report di Almalaurea la rettrice Laura Ramaciotti. "I dati del rapporto AlmaLaurea – così Ramaciotti – ribadiscono il valore dell’esperienza universitaria offerta da Unife: un ateneo attrattivo, inclusivo e capace di formare professioniste e professionisti pronti per affrontare con successo e in modo altamente qualificato il mondo del lavoro. Ne è prova il fatto che oltre il 93% dei nostri laureati magistrali biennali è occupato a cinque anni dal titolo, ben al di sopra della media nazionale, a testimonianza della grande attenzione che riserviamo all’orientamento".

"Accompagniamo, infatti, i nostri studenti dalla scelta del percorso formativo fino all’ingresso nel mondo del lavoro – prosegue la rettrice –. Ci rende particolarmente orgogliosi anche il livello di gradimento espresso dalle nostre laureate e dai nostri laureati: oltre il 91% si dichiara soddisfatto del percorso di studi svolto a Unife". Un risultato, sottolinea Ramaciotti, "che non solo attesta il nostro costante impegno, ma ci stimola a investire con ancora più convinzione nella didattica, nella ricerca e nelle infrastrutture, per offrire un’esperienza formativa completa, centrata sulla persona e sempre più in sintonia con le esigenze del mondo del lavoro". In ossequio a un preciso impegno in questa direzione contenuto nelle linee di mandato della rettrice.