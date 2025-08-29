Ateneo, il nuovo percorso: "Facoltà di Medicina, iscrizioni a quota 1.137"

È tutto pronto, lunedì si ricomincia. Anzi, si comincia con le attività didattiche legate al semestre ‘filtro’ (o aperto) di Medicina e Chirurgia. Unife, come avevamo scritto già quando ancora non avevano chiuso le iscrizioni, si è dimostrata molto attrattiva. Oggi possiamo dire che, come conferma la presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia Tiziana Bellini (che lavora a stretto contatto con la collega, Paola Secchiero), gli studenti iscritti sono 1.137. Il 92,2% degli universitari che affronteranno il nuovo percorso frutto della riforma voluta dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, hanno scelto la facoltà di Medicina mentre il restante 7,8% ha scelto odontoiatria. Del totale degli aspiranti medici, il 47,5% è rappresentato da studenti ‘puri’ (alla prima iscrizione universitaria), il 52,5% è invece composto da studenti che già frequentano altri corsi di laurea e che tentano il percorso col semestre filtro. Forse, però, il dato che inorgoglisce di più la presidente del corso di laurea è che "per ogni studente che si è iscritto al nostro ateneo, possiamo erogare lezioni e attività didattiche in presenza".

Unife ha attrezzato tre delle aule più capienti al Mammuth con la possibilità di sfruttarne una terza in caso di necessità. Da pronostici, però, non ce ne sarà bisogno anche se i numeri che emergono dalle statistiche raccontano di un ateneo nel quale i ragazzi vogliono frequentare: il 59% di coloro che si sono iscritti hanno chiesto le lezioni in presenza, mentre il 41% a distanza. Dopo gli emiliano-romagnoli, sono veneti e pugliesi a farla da padrone in termini di presenza a Unife. Come fascia d’età, i più numerosi (oltre la metà del totale) sono gli studenti compresi fra il 2000 e il 2005. Nel caso di mancato ingresso, come peraltro era ampiamente preventivabile, circa un terzo degli studenti iscritti a Medicina si è orientato verso Biotecnologie Mediche (ad accesso libero), mentre al secondo posto c’è Scienze Infermieristiche, al terzo posto invece c’è Farmacia. Infine, il 38.4% degli studenti è iscritto a un corso affine, mentre il 61,6% no. L’89,9% degli iscritti "provengono" da Unife. L’ateneo, comunque, come detto in premessa è pronto a fare la sua parte. Anche ieri mattina i docenti hanno fatto una riunione fiume per concordare gli ultimi dettagli. Bellini conferma la capacità organizzativa del dipartimento. "Siamo pronti a partire con questa sperimentazione – commenta – e abbiamo un dipartimento estremamente accogliente per tutti gli studenti. Circa il 60% sarà in presenza, mentre il restante sarà a distanza. Anche per loro, comunque, sarà garantito il massimo del servizio con lezioni in diretta streaming". L’unica possibile difficoltà che potranno incontrare i ragazzi sul loro cammino sarà la tempistica molto stretta per dare gli esami. La riforma prevede che i tre insegnamenti ( Biologia, Chimica e propedeutica biochimica e Fisica) siano erogati all’unisono e le sessioni d’esame partiranno il 20 novembre. "Il nostro obiettivo – chiude Bellini – è quello di portare il numero più alto di studenti a superare gli esami. Il nostro impego andrà in quella direzione, consapevoli che l’ateneo ha fatto il massimo degli sforzi".