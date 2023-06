"Atlete della Putinati ‘tricolore’, orgoglio ferrarese"

L’associazione Ginnastica Estense Otello Putinati è campione d’Italia nella categoria Open. "Un risultato che conferma l’alto livello agonistico e tecnico dello storico team, fucina di grandi talenti, nel segno di una grande storia, che continua. Congratulazioni alle atlete Sara Capra, Martina Cesari, Nathalie Cottafava, Giorgia Gargantini, Silvia Pecchenini e Maddalena Vitali, che hanno conquistato il titolo, migliorando ulteriormente l’argento del 2022 e confermando il titolo del 2021". Così il sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo Sport Andrea Maggi commentano i successi ottenuti ieri dalle atlete del team ferrarese. Successi a cui si aggiunge la convocazione in nazionale di Sara Capra e Silvia Pecchenini (che partiranno il 12 luglio alla volta di Follonica). Convocata anche Maddalena Vitali, purtroppo assente per un infortunio. "È un piacere tornare a celebrare queste giovani campionesse, a distanza di pochi mesi dai festeggiamenti per la promozione nella massima serie – aggiungono –. Congratulazioni anche a coach Livia Ghetti, coadiuvata da Sara Mosca, che confermano grandissime capacità tecniche e la straordinaria capacità di valorizzare i talenti. Un pensiero e un omaggio anche alle bravissime ragazze della categoria juniores, le promesse del futuro della società".