Attacchi alla sede di Fd’I: "Ferma condanna"

CENTO

Sono arrivate anche dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, parole di solidarietà nei confronti del suo gruppo centese dopo quello che sembra essere l’ennesimo gesto contro il partito di centrodestra. "Esprimiamo una ferma condanna e tutta la nostra solidarietà ai colleghi di partito di Cento – scrive Marta Evangelisti, capogruppo di Fd’I in Regione - la cui sede è stata oggetto di due vergognosi e vigliacchi atti vandalici ad opera dei soliti ignoti che in nome di un imprecisato antifascismo compiono atti inaccettabili. Sappiano loro che non fermeranno la nostra azione né oggi né mai". Un ferma presa di posizione dopo quanto accaduto mercoledì. Il consigliere comunale Alessandro Guaraldi, infatti, si stava recando in comune per la seduta di consiglio comunale, quando, giunto davanti alla sede di Fratelli d’Italia, in pieno centro città, ha avuto l’amara sorpresa. Lui stesso, durante il consiglio, aveva reso nota la cosa parlando di ‘ulteriore atto vandalico contro al vetrina della sede".

Ben attaccato alla vetrina, usando anche una colla che ha imbrattato parte del vetro, era stato incollato un foglio con su scritto un messaggio molto chiaro: "Fuori i fascisti da Cento". Un gesto che a quanto raccontato, non è l’unico e ora occorre capire se si tratti di un’unica mano o se si è davanti all’opera di più soggetti. Sarebbero infatti precedenti altri due episodi. Il primo aveva visto entrare una persona nella sede di Fratelli d’Italia in un momento in cui c’erano all’interno gli esponenti locali, insultando e minacciando arrivando perfino a dire di voler dare fuoco alla sede con loro dentro mentre il secondo episodio, risalente a un paio di giorni fa, sarebbe stato il ritrovamento di un profilattico attaccato alla maniglia della sede.

l.g.