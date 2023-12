"Attacchi diffamanti contro l’avvocato"

Le accuse che arrivano da Anna Ferraresi e Franco Ferioli al Tavolo per l’Alternativa pesano come macigni. Sia per i contenuti che esprimono, sia per le tempistiche con cui arrivano. "Il Tavolo dell’Alternativa ha smesso di operare con la dovuta e doverosa dignità nell’ambito delle questioni pubbliche – è l’accusa della capogruppo del Misto – iniziando a operare con indecorose, inaccettabili e controproducenti dinamiche pseudo personalistiche, che ledono la dignità delle persone e offendono il vero valore della politica". Il momento di svolta è stato quando l’avvocato Fabio Anselmo ha deciso di mettersi a disposizione come possibile competitor di Alan Fabbri. "Da quando Anselmo si è messo a disposizione della città come civico, dichiarando apertamente di essere svincolato da qualsiasi forza politica e di sentirsi lontano dai meccanismi imposti dalle vecchie logiche di partito – denunciano Ferraresi e Ferioli – abbiamo assistito attoniti a una serie di manovre tese a imporgli una qualche patente partitica non richiesta, immediatamente seguite dall’orchestrazione di attacchi diffamanti rivolti contro la sua persona, avvenuti sulla stampa da parte di ‘anonimi dirigenti della sinistra’ che non hanno nemmeno avuto il coraggio di metterci la faccia o da firmatari di lettere scritte con propositi e terminologie inappropriate". Secondo gli esponenti civici, dunque, "il Tavolo avrebbe dovuto prima di tutto dimostrare di essere cosciente di cosa non fare, se l’obiettivo fosse stato quello di competere alle prossime elezioni esprimendo il massimo livello di qualità e competitività. Invece, ha lasciato che a emergere fossero ancora una volta i più falsi, i più ‘furbi’ e i più disonesti fra tutti i personaggi del teatrino della politica ferrarese".