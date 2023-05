"Attacchi su Bruce e il nuovo che avanza a sinistra"

Caro Carlino,

vogliamo davvero affrontare una campagna elettorale di qui al 2024 a suon di post e veleni? Con questa domanda rivolta a tutti i partiti termina l’articolo di domenica 285 del capo della redazione Cristiano Bendin. Purtroppo gli attacchi al progetto Feris (spero solo accantonato) ed i continui boicottaggi al concerto del Boss sono stati, secondo me, solo un anticipo di quello che ci aspetta di qui al 2024. Persino lo scrittore Paolo Cognetti si è accorto che l’attacco alla rockstar è stato solo un pretesto per attaccare sindaco e Giunta. Allora perchè tanta cattiveria? Perchè per la sinistra la campagna elettorale non è mai terminata. Una cattiveria che ha avuto il suo apice dopo che il Sole 24Ore ha certificato l’aumento del gradimento dei ferraresi per il sindaco Alan Fabbri: 2° in Emilia-Romagna, 16° a livello nazionale. D’altronde cattiveria, invidia e rabbia sono emozioni da cui la sinistra non riesce a liberarsi. Sempre sul Carlino di domenica 285 a pagina 12 leggo i nomi dei firmatari della lettera: “costruire un’alternativa di centrosinistra all’attuale maggioranza politica..”. A parte i nomi dei soliti Bregola, Buriani, Diolaiti, Zamorani, ecc, che firmano qualunque documento purchè sia contro il centrodestra, mi hanno colpito quelli degli ex sindaci Gaetano Sateriale e Tiziano Tagliani. Ho subito pensato: ecco il nuovo che avanza. Se queste sono le persone che dovrebbero costruire un’alternativa al centrodestra, penso che nel 2024 il sindaco Fabbri non abbia nemmeno bisogno di fare campagna elettorale: basta leggere i nomi dei firmatari. Grazie per la pubblicazione,

Roberto Zaramella