Attacco hacker a Ferrara: riattivate 200 postazioni Comune

Dopo l’attacco hacker dei giorni scorsi continua il lavoro del response team - composto da informatici del Comune, di due aziende (sistemistica e di sicurezza) e dagli specialisti dell’Università di Ferrara - in collaborazione con la polizia delle Comunicazioni. I tecnici stanno operando seguendo le linee del “Modello di gestione incidenti di sicurezza” approvate dalla giunta - come prescritto dalla normativa - il 15 marzo 2022. Attualmente il response team ha ripristinato, con un lavoro no-stop di circa due settimane, circa 200 postazioni di lavoro, partendo da quelle fondamentali per l’operatività dell’ente.

Il piano prende in considerazione "incidenti che possono scaturire sia attraverso l’azione di un attacco informatico portato da elementi esterni all’organizzazione sia generati da un eventuale comportamento negligente o scorretto, di natura ostile con obiettivi frodatori da parte di un collaboratore dell’ente". Nel documento si definiscono ruoli e competenze per strutturare la squadra chiamata a fronteggiare l’attacco: "Referente per la gestione della sicurezza è il responsabile per la transizione al Digitale, che si avvale, in particolare, dell’attiva collaborazione del dirigente dei sistemi informativi e di tutto lo staff, con la contestuale attivazione dei vertici comunali e della struttura competente per gli aspetti di comunicazione interna ed esterna". Nell’assetto organizzativo attuale il referente è il dirigente Massimo Poletti. In campo c’è anche il personale tecnico di Unife, con cui è stata sviluppata una specifica collaborazione. Attualmente i servizi comunali sono stati riattivati nelle loro funzionalità di base. Tra questi, i centralini di Urp e polizia locale, il protocollo e il sistema di gestione degli atti, il sistema PagoPa, il backoffice delle autorizzazioni Ztl. Si sta concentrando un particolare sforzo nel settore opere pubbliche per dare continuità ai numerosi progetti Pnrr.