Attacco hacker al Comune Riattivata la rete dei vigili "E presto tocca all’Urp"

Dopo l’attacco hacker al sistema informatico dell’amministrazione, il Comune cerca di riattivare i servizi. Sono stati, infatti, ripristinati ieri sera i numeri della centrale operativa della polizia locale 0532-418600 e 418601 che erano stati disabilitati mercoledì mattina subito dopo l’attacco dei pirati informatici. I numeri sono attivi 24 ore su 24. I telefoni viaggiano su servizio Voip (che utilizza la rete informatica) e proprio per questo erano stati interessati dall’attacco in rete. "Qualora dovessero verificarsi disservizi legati alla linea telefonica – spiega una nota di Palazzo –, per le emergenze è consigliabile contattare Questura (113) e Carabinieri (112) che, con la polizia locale, sono in contatto diretto". Sono inoltre in fase di riattivazione i telefoni dell’Urp. a partire da stamattina gli utenti potranno chiamare il numero 800.532532 negli orari di apertura d’ufficio (sabato 9-12 e gli altri giorni, tranne domenica, dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì anche in fascia pomeridiana dalle 14 alle 17.30). L’attacco hacker in piena regola si era verificato nella notte tra martedì e mercoledì, poi la richiesta di riscatto rigorosamente in bitcoin, attraverso i canali del dark web. "Si è trattato di un attacco pesante – così il sindaco Fabbri –, condotto da un gruppo di professionisti criminali. Quello che è successo è gravissimo, stiamo procedendo con la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Così si è creato un grave danno a tutta la cittadinanza".