Attacco hacker, il Pd "Comune, servizi in tilt Operazioni di ripristino, fare luce sui tempi"

di Federico Di Bisceglie

Un’interpellanza per fare luce su "quali sono i servizi ai cittadini che hanno subito rallentamenti" e "quali sono i servizi ai cittadini che sono stati completamente bloccati". Ma anche per capire "a che punto è la situazione del ripristino". Sono solo alcune delle richieste contenute nel documento depositato dalla consigliera comunale del Pd, Anna Chiappini a seguito del pesante attacco hacker che ha subito il sistema informatico del Comune, nella notte tra il 12 e il 13 luglio.

Il documento di Chiappini è teso a capire, dal sindaco Alan Fabbri, "quali atti di semplificazione o modifica delle procedure siano stati adottati dal direttore generale per diminuire il disagio ai cittadini o ai lavoratori, quali siano le previsioni dei tempi per rientrare nell’esercizio normale delle attività, che tipo di coordinamento sia stato avviato con i comuni limitrofi, a cui Il Comune è ricorso per l’emissione urgente di carte d’identità elettroniche, in coerenza con le circolari del Viminale, considerato il conseguente, inevitabile aggravio loro arrecato in termini quantitativi e di accelerazione di tempi di lavoro". Insomma, i disagi non mancano. "Quanto avvenuto – scandisce la consigliera dem – riporta l’attenzione sulla sensibilità dei dati detenuti da aziende e istituzioni pubbliche, patrimonio che le rende obiettivo interessante per organizzazioni criminali che si muovono attraverso il web. Ragion per cui è più che mai necessario investire nella formazione del personale e nell’adozione di una corretta postura cibernetica, ossia di un corretto insieme di dati che riguardano lo stato della sicurezza della rete dell’Ente, la capacità di organizzarne le difese e l’efficienza nel rispondere ad eventuali attacchi, al fine di limitare la possibilità che questi tipi di attacco si verifichino e anche di limitare i danni qualora vadano a segno". Ciò che infastidisce la minoranza è il fatto che sia stata rinviata la seduta di Consiglio Comunale programmata per lunedì pomeriggio. "L’Italia – fa presente la consigliera di minoranza – è uno dei Paesi maggiormente presi di mira dal cybercrime: non solo le piccole e medie imprese, ma anche la Pubblica Amministrazione sono finite spesso vittime di attacchi informatici. In particolare l’ultima edizione 2022 del Rapporto Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica , che rappresenta oltre 500 organizzazioni, appartenenti a tutti i settori del Sistema-Paese ) ha evidenziato come il 20% degli attacchi portati avanti nel nostro Paese è stato indirizzato verso organizzazioni di tipo governativo, che a causa della pandemia hanno avviato il proprio percorso di digitalizzazione in seguito all’esigenza del momento di mettere al sicuro i propri asset spostati sulla rete".