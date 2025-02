"Attenti al lupo, sta cambiando. Si avvicina a case, trattori e uomini"

E’ nelle valli del Mezzano, a cavallo tra Comacchio, Portomaggiore e Ostellato, che il lupo ha messo radici. Già da anni è stato avvistato, qui viene studiato dai ricercatori dell’università di Ferrara che ne hanno disegnato l’identikit, cercano di capire quanti siano – c’è chi dice una decina, chi una cinquantina in tutta la provincia – quale sia la sua dieta. "Bene se mangia le nutrie, ma non crediamo se la popolazione del lupo aumenta che si limiti alle sole nutrie", così interviene Alberto Pelacchi, presidente provinciale Enalcaccia, alle spalle una forte esperienza fatta di ambiente e territorio. Aggiunge: "Stiamo assistendo ad un aspetto molto singolare nel comportamento del lupo di pianura". Una pausa, poi precisa. "E’ da sempre un animale schivo, evita l’uomo, in montagna è difficilissimo avvistarlo. Qui invece... ". Qui è stato visto fare quattro passi in un terreno arato a Bondeno, tra i filari di frutta a poca distanza da un trattore, trotterellare per le strade, tranquillo. A Gualdo di nuovo è stato ’immortalato’ mentre passeggia lungo una via, in campagna, un corso d’acqua. "Questo non è il suo comportamento ’normale’ – aggiunge –, è troppo confidente nei confronti dell’uomo, si avvicina, sembra essere incuriosito da noi. Dobbiamo stare in guardia, un comportamento del genere con una popolazione del lupo fuori controllo potrebbe rappresentare un rischio. Dobbiamo sempre ricordare che si tratta di un predatore", sottolinea il presidente provinciale Enalcaccia.

Non solo lupi. Pelacchi traccia un quadro dei nuovi inquilini delle valli e della nostra provincia. A cominciare dal Cormorano. "Sono troppi, come troppi sono i gabbiani. Un sovraffollamento anche in questo caso che ha effetti inattesi. I Cormorani stanno facendo strage di pesci, nelle vasche dei privati. Ma anche lungo i canali, nelle valli". Un killer del novellame delle anguille, già in acque difficili, prossime all’estinzione. "Anche i gabbiani, vediamo qui un cambiamen to del comportamento. Dalle spiagge vanno sui terreni arati nell’entroterra, colonizzano il territorio". Una battuta. "Non è il pescatore con la cannetta che prende il pescetto a fare strage nei canali, dobbiamo dire stop allo strabismo dei soliti ambientalisti". Delle nutrie inutile ormai parlare. "I numeri parlano di oltre 500mila roditori, un milione nella nostra provincia. Ormai non c’è piano d’abbattimento che tenga, solo l’esercito può debellare questa piaga per l‘agricoltura, per la sicurezza idraulica".

L’ibis. "Un altro volatile che sta diventando un problema, che diventerà una piaga se non viene affrontato in tempo". Le oche? "A Campotto, nel comune di Argenta, sono diventate un flagello". Il colombaccio? "Vedevi qualche esemplare durante il passo, adesso sono ovunque. Fanno i nidi nei giardini. E’ stato varato un piano di controllo proprio da quest’anno. Un segnale che deve insegnare qualcosa, che deve far riflettere". Ed è proprio il tempo il fattore chiave sul quale Pelacchi mette l’accento. "Se non si interviene, tra cinque anni quanti saranno i lupi nella provincia? Quali saranno gli effetti della popolazione di un carnivoro, quello che viene definito superpredatore, fuori controllo? Lo vedi nei campi, davanti al muso del trattore. Questo è indice di un comportamento già molto modificato, non ha più paura dell’uomo. Quali le conseguenze?".