Attenti alle truffe: ciclo di appuntamenti con le forze dell’ordine

Consigli contro le truffe: più sicuri, insieme. E’ il filo conduttore del ciclo di incontri nel Comune di Argenta nell’ambito della campagna promossa dal comando generale dei carabinieri di Ferrara in collaborazione con la Polizia Locale e lo Spi Cgil a tutela degli anziani, attraverso un ciclo di appuntamenti di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto delle truffe. Gli incontri, rivolti a tutta la cittadinanza, si terranno dal 14 febbraio fino alla fine di marzo, saranno incentrati sui raggiri più diffusi.

Durante gli incontri, militari e agenti, mettendo a disposizione le loro professionalità, forniranno informazioni utili per riconoscere le situazioni a rischio e offriranno suggerimenti su comportamenti da adottare nel vivere quotidiano per non cadere vittime di truffe, sia in casa sia per strada. Gli incontri si terranno tutti alle ore 14.30 prevalentemente nelle sale civiche.

Si comincia il 14 febbraio a Santa Maria Codifiume; il 18 febbraio ad Anita; il 21 febbraio a San Biagio; il 25 febbraio a Boccaleone, nella Casa del Popolo; il 28 febbraio a Longastrino, nella sala polivalente; il 4 marzo a San Nicolò; l’11 marzo a Campotto, nell’ostello; il 14 marzo a Ospital Monacale, negli ambienti del campo sportivo; il 18 marzo a Bando; il 21 a Consandolo; il 25 marzo a Filo. L’ultimo appuntamento è il 31 marzo ad Argenta nella Sala Piccolo Teatro del Mercato centro culturale, in piazza Guglielmo Marconi.

"Obiettivo principale di questi incontri – spiega Nadia Cai, assessore a Decentramento, Ambiente e Sicurezza – è sensibilizzare gli anziani e le fasce di popolazione più fragile riguardo ai rischi legati alle truffe e fornire loro gli strumenti necessari per riconoscerle e difendersi. Gli eventi sono organizzati anche per contrastare il senso di isolamento che spesso colpisce queste persone, in particolare coloro che vivono in solitudine o in contesti più isolati dal punto di vista sociale e familiare ma anche territoriale".