’Attenti alle truffe’ con gli esperti alla sala ’Alda Costa’

Il confronto con gli esperti e la condivisione di esperienze e di strategie per prevenire e contrastare le truffe sono stati al centro, lunedì scorso, dell’incontro ‘Attenti alle Truffe’, organizzato in sala civica ‘Alda Costa’ da Comune e Compagnia Carabinieri di Copparo, in collaborazione con la Polizia Locale Unione Terre e Fiumi, Federconsumatori e Spi Cgil. "Socializzare le situazioni e le informazioni è quanto mai utile per sfuggire episodi spiacevoli" – ha introdotto il sindaco Fabrizio Pagnoni. Il maggiore Manuel Scacchi, comandante della Compagnia Carabinieri, ha quindi passato in rassegna diverse tipologie di truffe: telefoniche, messaggistiche, on-line e attraverso falsi professionisti, e spiegato come difendersi. Regola cardine è sempre rivolgersi ai Carabinieri, oltre a non aprire la porta, a contattare sempre la persona cara che viene riferita in difficoltà, a ricordare che forze dell’ordine, istituzioni, enti non chiedono denaro. Roberto Zapparoli, presidente di Federconsumatori Ferrara, ha approfondito le situazioni legate a vendite porta a porta e truffe finanziarie, mentre il comandante della Polizia Locale Gianni Gardellini si è soffermato su truffe stradali, clonazione della targa, false intestazioni di auto e assicurazioni fasulle. Nell’occasione è stato distribuito il pieghevole informativo.

v.f.