"Attenzione a questa Vis. La società punta in alto. Spal, così in basso fa male"

di Stefano Manfredini

Dopo due stagioni nella Vis Pesaro, Mirko Valdifiori è rimasto svincolato. In realtà qualche proposta l’ha ricevuta, ma a 38 anni preferisce non spostarsi dalla Romagna dove vive con la famiglia. E in attesa di un’eventuale chiamata nel mercato di gennaio si diverte giocando a paddle, continuano a seguire il campionato di serie C che lo ha visto protagonista fino a sei mesi fa. "Non ho ancora ufficialmente appeso le scarpette al chiodo, però le mie priorità sono cambiate: vediamo cosa succede prossimamente, ma sto anche bene così – confessa il doppio ex di Spal e Vis Pesaro –. E a prescindere dalla categoria e dalle offerte, sicuramente non mi allontanerei troppo da Russi".

La scorsa stagione a Pesaro le è stato attribuito l’autogol che ha regalato il pareggio alla Spal in extremis, ma le cose sono andate diversamente. "Esatto, le immagini non hanno chiarito la dinamica, ma l’autorete non era del sottoscritto. So che ovunque è stato riportato così, e non mi sono preoccupato di smentire perché onestamente non mi interessava farlo, però l’ultimo a toccare la palla non sono stato io".

La sorprende vedere la Vis Pesaro quarta in classifica?

"Sinceramente no. La scorsa stagione siamo stati a un passo dalla retrocessione, ma quella salvezza raggiunta all’ultimo secondo dei playout con la Recanatese ha dato grande energia alla squadra. Ero convinto che quest’anno si sarebbero tolti delle soddisfazioni, e non mi sbagliavo. Questa Vis non è una sorpresa, sapevo che prima o poi avrebbe fatto una stagione importante. Piuttosto, mi stupisce vedere la Spal così in basso".

Il lungo declino iniziò proprio nella sua ultima stagione in biancazzurro.

"Vero, il campionato di A 2018-19 fu strepitoso, mentre in quello successivo non riuscimmo a evitare la retrocessione in un torneo condizionato anche dal Covid. È un vero peccato vedere la Spal nei bassifondi della serie C: in quegli anni era una splendida realtà, con una tifoseria eccezionale, un centro sportivo all’avanguardia e uno stadio appena ristrutturato. Sembrava destinata a restare in alto a lungo, invece le cose sono andate diversamente".

Nel suo primo anno spallino incrociò un certo Antenucci che è ancora un punto di riferimento.

"Mirco è un grande amico, nonché un giocatore fantastico che a 40 anni fa ancora la differenza: per la Spal è un leader e a Ferrara un’istituzione. Ai difensori crea una certa apprensione la presenza di un attaccante del genere. La scorsa stagione ho giocato con Karlsson: anche lui è molto bravo, però quest’anno sta pagando qualche problema fisico e le difficoltà della squadra".

Da playmaker purosangue, cosa pensa del dualismo tra Radrezza e Buchel?

"Li ho incrociati tante volte, sono due ottimi giocatori con un gran piede. In alcune fasi li proverei anche insieme".

Qual è il segreto della Vis? "Dopo tante salvezze di fila, il club ha alzato l’asticella puntando su un allenatore di alto livello come Stellone. La squadra è esperta, con una serie di giovani davvero forti: Pucciarelli, Di Paola, Tonucci e Obi sono cari amici e giocatori importanti".