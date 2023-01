"Attenzione alle truffe a domicilio Gli operatori hanno il tesserino"

COMACCHIO

Per evitare situazioni anomale riconducibili a potenziali truffe, la società Cadf (che gestisce il servizio idrico integrato in undici Comuni del Basso Ferrarese) mette in guardia i propri clienti e fornisce alcune informazioni utili a tutela della loro sicurezza. "Si ricorda infatti – spiegano dalla società - che i letturisti Cadf si presentano sempre mostrando un tesserino identificativo, non devono entrare all’interno delle abitazioni per nessun motivo e non effettuano nessun tipo di controllo delle tubature o dell’acqua, ma effettuano esclusivamente la lettura del contatore. Si invitano i cittadini a prestare sempre la massima attenzione per evitare di confondere il personale Cadf autorizzato con malintenzionati e a non condividere informazioni personali. In caso di dubbio meglio contattare le forze dell’ordine". Proprio per dare massima visibilità, si segnala che il personale Cadf incaricato alla rilevazione delle letture eseguirà il primo tentativo di lettura dell’anno 2023 per le zone sotto elencate nei seguenti periodi: a Comacchio nella quinta settimana di gennaio e nella prima e seconda settimana di febbraio; a San Giuseppe di Comacchio nella quinta settimana di gennaio e nella prima e seconda di febbraio; a Mesola nella terza e quarta settimana di febbraio, e a Goro nella quarta settimana di febbraio.

"Si ricorda inoltre che è anche molto vantaggioso effettuare periodicamente l’autolettura – proseguono da Cadf - in quanto oltre a scongiurare la presenza di rotture (verificando se la stellina del contatore è immobile in presenza di rubinetti chiusi) consente di pagare solo il quantitativo di acqua effettivamente consumato (e non una stima di quanto possa aver consumato che sarà assoggettato a conguaglio)". Ecco quando e come può essere comunicata l’autolettura: dal 15 al 17 febbraio nelle zone di Codigoro, Massafiscaglia, Comacchio e San Giuseppe; dal 28 febbraio al 2 marzo nelle zone di Porto Garibaldi e Lido di Volano; la lettura può essere comunicata al numero 0533-725111 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30; al numero verde 800 242526 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30; sul sito https:sportello-online.cadf.itPortaleDVCADF, previa registrazione dell’utente, o con un sms al 344-1866981 con il seguente testo: CodiceContratto#LetturaContatore.