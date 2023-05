"Attenzione altissima, continueremo a vigilare" Lega e Fd’I: "Presa in giro"

di Laura Guerra

La chiusura del punto nascita di Cento, dal primo giugno fino al 30 settembre, a causa di carenza di personale ha fatto allarmare tutti. I parti sono fermi a 75, lontanissimi dai 500 indicati dal Ministero.

"Prendiamo atto della scelta difficile dell’Ausl e ci aspettiamo un impegno di tutte le parti – dice il sindaco Edoardo Accorsi –. Motivazioni che avevano già causato a dicembre 2021 lo stesso effetto. Abbiamo fatto le azioni politiche di nostra competenza, coinvolgendo Regione e Ausl, ottenendo rassicurazioni sull’impegno posto nella ricerca del personale sanitario mancante, ma anche le condizioni complesse nel quale si agisce. L’attenzione sul nostro presidio sanitario è sempre altissima, a partire dalle azioni intraprese sul pronto soccorso a quelle che già abbiamo messo in campo, anche come consiglio comunale, sul Punto Nascita".

L’europarlamentare leghista Alessandra Basso. "Vigiliamo. Queste sospensioni possono trasformarsi nell’anticamera della chiusura. Timori da Fratelli d’Italia. "Purtroppo è arrivata la notizia che conferma le mie preoccupazioni – dice Francesca Caldarone che aveva lanciato l’allarme il 10 maggio – dichiarazioni propagandistiche del sindaco parlando di vittoria per il Pronto Soccorso ma senza far parola del Punto nascita. Cento e la salute dei cittadini non meritano di essere presi in giro". Interviene Marco Gallerani del gruppo Cittadini n Soccorso al Pronto Soccorso di Cento: "Senza alcun preavviso, hanno indetto ieri una riunione col personale per comunicare la decisione di sospendere il servizio tra pochi giorni ed è indegno operare nel silenzio, mettere i cittadini davanti al fatto compiuto. "Nessuno ha voluto ascoltarci – tuona la Lega con Fabio Bergamini e Alex Melloni – sindaco e Regione, nemmeno incalzati, non ne hanno mai fatto parola su questo servizio essenziale".