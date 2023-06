Atti osceni con una sedicenne, imputato assolto

CENTO

Si è chiuso con un’assoluzione il processo che ha visto un centese di 48 anni finire alla sbarra per atti osceni in luogo nei confronti di una minorenne. La sentenza è arrivata ieri per un episodio accaduto nel 2021, quando l’uomo, secondo la denuncia della ragazzina, trovandosi su un ponte che collega Cento a Pieve, avrebbe finto un malore per attirare la sua attenzione, poi una volta che lei si è avvicinata, lui si sarebbe calato i pantaloni e slip e le ha mostrato i genitali. Nella precedente udienza, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna, ma il legale dell’uomo, l’avvocato Savino Lupo, aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato perché "dal 2016 quel tipo di comportamento non costituirebbe reato penale, se non commesso in un luogo frequentato da minori". Ieri il giudice ha accolto la tesi della difesa.

"Attenderemo di leggere le motivazioni della sentenza – spiega l’avvocato Alex De Anna, che assiste la parte civile – per capire che cosa ha portato il giudice a decidere per l’assoluzione. Se davvero perché non sarebbe stato dimostrato che quel luogo non era possibile ritenerlo come frequentato dai minori. Solo allora, valuterò se proporre ricorso in appello".

c.r.