Atti osceni davanti a minori: 45enne nei guai

Ha compiuto atti osceni a bordo di un treno davanti a studenti. E per questa ragione è stato denunciato un quarantacinquenne. L’episodio è avvenuto lo scorso 10 marzo, su un vagone del treno Ferrara-Codigoro. La carrozza era piena di studenti che stavano facendo rientro a casa dopo una normale giornata a scuola. E incurante della numerosa presenza di minori, il quarantacinquenne ha compiuto atti di auto-erotismo. Un fatto che non è passato ovviamente inosservato. Infatti, una volta arrivati a casa, alcuni degli studenti hanno raccontato l’accaduto ai genitori. E questi ultimi non hanno perso tempo e hanno contattato il 112 per segnalare l’episodio e presentare denuncia. A seguito di ciò, i carabinieri si sono immediatamente attivati. Infatti, nella giornata successiva, i militari hanno effettuato un servizio di controllo mirato, allo scopo di individuare e identificare colui che aveva compiuto atti osceni. E l’attività è iniziata proprio a bordo del treno Ferrara-Codigoro. In meno di ventiquattro ore dalla segnalazione, i carabinieri sono riusciti ad intercettare l’uomo, che era solito percorrere la stessa tratta tutti i giorni e allo stesso orario. L’uomo è stato denunciato alla Procura per atti osceni in presenza di minori.