Atti osceni in pubblico, scoperto e denunciato

Giovedì è stato individuato e denunciato l’uomo ritenuto responsabile degli atti osceni in luogo pubblico avvenuti nei giorni scorsi in città. L’indagine ha preso avvio in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano riferito episodi di autoerotismo avvenuti in pieno giorno. Fondamentale si è rivelato un video ricevuto tramite l’app ‘YouPol’, la piattaforma digitale che consente ai cittadini di inviare in tempo reale denunce e prove di illeciti. L’uomo è stato trovato dagli agenti delle volanti. Nel pomeriggio, invece, la polizia di Stato ha identificato un uomo che si aggirava nei pressi del centro in evidente stato di ubriachezza. Al soggetto è stata contestata una violazione amministrativa e gli è stato notificato un di allontanamento dal luogo per 48 ore.