Atti vandalici ai danni dei negozi: "Cosa succede nel nostro paese?"

Cosa succede in città? E’ la domanda che si è posto un allarmato Roberto Badolato, segretario portuense di Fratelli d’Italia, a fronte dell’ennesimo inconsulto vandalismo a danno delle vetrate di un centralissimo negozio. Secondo il capogruppo di Uniti per Portomaggiore "la preoccupazione dei cittadini ha raggiunto ormai i massimi livelli, dopo che nelle scorse settimane ci sarebbero state risse e scontri nelle vie e piazze del centro. Ci sono testimonianze che raccontano di risse con la comparsa addirittura di coltelli. Vicende confermate dalle tracce di sangue lasciate a terra. La nostra amministrazione ne è al corrente? E quali iniziative intende attuare al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini sempreverde più preoccupati?".

Il negozio citato da Badolato è l’Acqua e Sapone, che vende prodotti per l’igiene nella centralissima via Statuto, istoriato nelle vetrate con scritte a caratteri cubitali. Le ipotesi sono molteplici: giovani teppisti che si divertono a mettere a segno atti vandalici o adulti che non sanno come impiegare il loro tempo se non arrecando danni al territorio. L’unica certezza è che gli episodi si stanno moltiplicando in paese, creando fastidio alle attività che devono ogni volta correre ai ripari sistemando i danni arrecati.

f.v.