Atti vandalici al parco urbano

Danni al parco urbano. E’ la terza volta che l’Amministrazione comunale ci mette mano. Aggiusta, sistema, rifà. Uno screzio al decoro di un parco che vuole e ha tutte le potenzialità per essere, un fiore all’occhiello per le passeggiate tra il verde, tra alberi, vialetti e panchine, ma anche unico, con quelle attrezzature, gratuite, di tavoli e barbecue che il comune mette a disposizione di chi li chiede. Con il solo impegno di riordinare prima di riconsegnarlo. Un angolo verde di paese che, con la bella stagione, è sempre stato luogo di incontro, di compleanni festeggiati all’aria aperta, di socialità autentica tra le persone oneste e corrette. Ebbene, attrezzature che, alla luce di ieri mattina, si sono svelate ai passanti, violate. La furia di chi ha deciso di imbrattare un barbecue, di scardinare un ripiano fissato con il cemento, di fare graffiti sulle pareti di questa attrezzatura che sarebbe di tutti, di riempire di legna raccolta a casaccio e gettata, con ceneri che indicano che per un malsano divertimento era stato innescato un fuoco. Poi carte e pietre su quella che sarebbe una griglia. L’inciviltà di chi non sa condividere il rispetto di quanto è pubblico. cl.f.