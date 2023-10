Atti vandalici nella palestra

Tra mercoledì sera e giovedì mattina ignoti avrebbero preso di mira la parte esterna della palestra a Berra, staccando le reti presenti nel campo, comprese quelle delle porte di calcio, e avrebbero distrutto le porte stesse facendone cadere pali e traverse. Un gesto che ha lasciato il sindaco Andrea Zamboni molto amareggiato. "Ieri qualcuno purtroppo ha avuto l’infelice idea di “vandalizzare” l’esterno della palestra di Berra – ha detto – luogo adibito allo spirito sportivo e all’esercizio ginnico. Questi vandali che non rispettano il patrimonio pubblico, si rendono responsabili di sperpero di risorse pubbliche, che invece di essere utilizzate per interventi e investimenti vengono usate per rimediare al danno provocato. Spero vengano individuati i responsabili". Il sindaco ha provveduto a fare denuncia.