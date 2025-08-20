Attimi di paura all’ufficio postale. Tenta la rapina con una pistola. Caccia all’uomo, sospetti su un’auto

Ore 12.30 di un mercoledì nel deserto post Ferragosto delle campagne ferraresi. L’ufficio postale di Baura ha appena chiuso quando alla porta si presenta un soggetto col volto coperto. Ha una pistola e le peggiori intenzioni. Nonostante il timore che poteva incutere quella figura, gli impiegati non hanno aperto, mandando così il colpo a monte. Quel maldestro tentativo di rapina ha innescato una caccia all’uomo che ha trovato un primo momento di svolta poco dopo a Sabbioncello San Pietro, nel Copparese, dove è stata ritrovata una macchina sospetta, forse utilizzata dal bandito (o dai banditi, al momento non è chiaro) per fuggire.

La cronaca di quegli istanti movimentati inizia all’ora di pranzo di ieri. Le lancette segnano le 12.30 quando il malvivente, irriconoscibile a causa di sciarpa e berretto ben calcati sul viso, si presenta all’ingresso dell’ufficio postale di Baura. La porta è chiusa, non c’è modo di entrare. Allora estrae la pistola e la mostra ai presenti. Anche questo tentativo risulta però inutile e l’aspirante rapinatore è costretto ad allontanarsi a mani vuote. Sale su un’auto (forse con un complice, ma su questo al momento non ci sono conferme) e poi si allontana a tutta velocità. Nel frattempo, dall’ufficio postale parte la chiamata ai carabinieri. I militari, raccolte le prime informazioni e una sommaria descrizione, si mettono subito sulle tracce del malvivente. Le ricerche si allargano in tutta la zona, battendo le probabili vie di fuga e cercando nei possibili nascondigli. Poco dopo, si apre una prima pista investigativa (anche se ancora tutta da verificare). A Sabbioncello San Pietro i carabinieri trovano una macchina rossa. Il sospetto è che possa essere quella utilizzata dal bandito e che l’uomo possa ancora essere nei paraggi. Da questo punto, la ricostruzione diventa più fumosa. Alcuni residenti della frazione che erano a casa nel momento del ritrovamento dell’auto raccontano di aver sentito "degli spari". Tale circostanza non trova però conferme da fonti ufficiali.

Certo è che il responsabile, per il momento, non è stato individuato. Ma le ricerche dei carabinieri non si fermano. Le indagini continuano a tutto campo, sia allo scopo di risalire all’autore della tentata rapina, sia al fine di verificare l’ipotetico collegamento tra il fuggiasco e quella vettura, sulla quale sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso. Parallelamente, i militari stanno verificando anche ogni altro elemento, a partire dalle telecamere di sorveglianza della zona dell’ufficio postale nella speranza che possano avere ripreso qualcosa di utile allo scopo. Fondamentali anche le testimonianze dei presenti e del personale dello sportello. La caccia all’uomo continua.

Federico Malavasi