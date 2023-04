Attimi di tensione in stazione Scoppia una lite tra minori Vola un pugno, giovane ferito

Attimi di tensione, nel pomeriggio di ieri, per una lite tra minorenni scoppiata alla stazione ferroviaria. Al culmine dell’alterco, secondo quanto emerso, uno dei ragazzi sarebbe rimasto a terra privo di sensi a seguito di un pugno rimediato da uno dei rivali. Le cause all’origine dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento e al momento le bocche degli investigatori sono cucite. Dalle poche informazioni trapelate subito dopo l’accaduto, sembrerebbe essersi trattato di una scazzottata scoppiata per motivi banali tra ragazzini stranieri dell’istituto Don Calabria. Nella zuffa, uno di loro sarebbe stato colpito al volto da un pugno e sarebbe rimasto a terra svenuto. L’allarme è scattato immediatamente e in stazione sono sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, i carabinieri e un’ambulanza del 118. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso per accertamenti, mentre gli agenti della Polfer hanno avviato le indagini per per ricostruire i contorni dell’accaduto.

Nel frattempo, continuano i controlli interforze nelle zone più delicate del territorio a opera di polizia di Stato, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Mercoledì, dopo una riunione operativa alla nuova caserma della polizia locale, le pattuglie si sono divise tra Gad, centro storico, zona delle Mura (soprattutto via Baluardi) e parchi. L’attività interforze ha visto il dispiegamento di due pattuglie della polizia locale (con le unità cinofile), due pattuglie dell’Arma, due volanti della polizia di Stato e una pattuglia della guardia di finanza. I controlli hanno portato al sequestro di 28 grammi di hashish, all’identificazione di 51 persone e ad accertamenti su tre attività commerciali.

re. fe.