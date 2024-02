Attimi di terrore alla stazione. Attraversa i binari con gli amici. Il treno lo travolge, arto amputato

Una buona dose di imprudenza e quella ferrea convinzione, tipica della gioventù, di potersela sempre e comunque cavare. Sono gli elementi alla base del dramma che si è consumato poco dopo le 18 di ieri in stazione. Protagonista di quella che solo per un soffio non si è trasformata in tragedia è un ragazzo di origine tunisina di appena 18 anni. Il giovane è insieme ad alcuni amici quando, a un tratto, il gruppo decide di attraversare la ferrovia. In quegli stessi istanti, sul binario 3 arriva l’Italo Venezia-Napoli. I primi ragazzini riescono a passare, arrivando sulla banchina sani e salvi. L’ultimo non ce la fa. Il convoglio lo urta un istante prima che riuscisse a mettersi al sicuro, dilaniandogli una gamba.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto arrivano i sanitari del 118 con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e gli agenti della Polfer. Dopo le prime cure in stazione, il diciottenne viene caricato sull’elimedica e trasportato in ospedale. Stando alle prime informazioni trapelate dovrebbe cavarsela, ma perderà l’arto. Nel frattempo, gli uomini della polizia ferroviaria si mettono al lavoro per ricostruire i contorni dell’accaduto, visionando le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni. Al vaglio anche i motivi che li hanno spinti ad attraversare le rotaie. Non si esclude che l’abbiano fatto per raggiugnere più rapidamente il treno che rischiavano di perdere. L’incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Il traffico è stato bloccato alle 18.10 per permettere soccorsi e rilievi. I convogli hanno ricominciato a circolare alle 18.50 su tre soli binari, con rallentamenti, corse soppresse e ritardi fino a un’ora.

f. m.