"Attirare giovani e nuove aziende. Al paese serve un cambio di passo"

"A Riva del Po serve un cambio di passo e idee per lo sviluppo del territorio". È uno sguardo rivolto al presente e al futuro, quello della lista Riva del Po Cambia e del candidato sindaco Francesco Robboni. Nella serata di giovedì, al centro civico di Ro, sono stati ufficialmente presentati i candidati consiglieri e i punti principali del programma della lista che può contare sull’appoggio di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, DC di Rotondi, Rinascita Socialdemocratica, Rete Civica, Ferrara Cambia e Pensiero Libero. All’appuntamento hanno preso parte l’onorevole Mauro Malaguti (Fd’I), il coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Toselli, il segretario di Udc Ferrara Marco Mantoan che hanno portato anche il saluto dell’onorevole Davide Bergamini (Lega). Candidati consiglieri di Riva del Po Cambia sono Cinzia Milani, Marcello Dormiente, Alberto Benini, Bernadette Masarati, Mauro Bergamini, Samuele Firenzuola, Raffaele Manzoli, Fabio Costa, Sofia Stefanoni, Davide Caniato, Giulia Brugnoli e Roberto Fioravanti. "Desideriamo far sì che "Riva del Po Cambia" si trasformi presto in "Riva del Po Vince" – ha esordito Robboni -. Il nostro gruppo ha l’obiettivo di cercare soluzioni ai problemi del territorio, cominciando al contempo a parlare di sviluppo: serve un cambio di passo, dopo anni in cui le ultime amministrazioni, a nostro avviso, hanno riportato un record di risultati negativi. Importante per noi sarà ascoltare, essere in mezzo ai cittadini per raccogliere le loro istanze". Tra le priorità, la creazione di due tavoli tematici permanenti: uno dedicato ai cittadini, l’altro al mondo delle imprese. E temi principali del programma sono la sicurezza, politiche e servizi dedicati ad anziani e giovani e la creazione di condizioni che possano rendere il territorio attrattivo per nuovi insediamenti imprenditoriali, "ripartendo dalle infrastrutture – ha evidenziato il candidato sindaco -: bisogna ricostruire strade, riprendere il progetto della Bretella Est. E, inoltre, favorire lo sviluppo turistico del nostro territorio, che può contare su ville ed edifici storici, sul percorso Destra Po, ristoranti e locali, e molto altro: da qui occorre ripartire".

Valerio Franzoni