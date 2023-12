’AttivaMed’ in assemblea

L’associazione sportiva "Attiva Med", che gestisce due palestre, a Portomaggiore e Ostellato, va in assemblea. Si riunirà nella sede di via Etiopia 5 a Portomaggiore oggi alle 21 per discutere e deliberare l’adeguamento e approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato, oltre a modifiche degli incarichi.

"Spero in una partecipazione numerosa – dice il presidente Sabrina Sangiorgi – i temi sul tavolo sono importanti. Si ricorda che avranno diritto di voto in assemblea i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa".