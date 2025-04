Attivato il velox in via Matteotti

Oggi sarà attivato il nuovo velox di Via Matteotti. Un intervento questo che rappresenta, dopo la posa di guard rail, anche con sistemi di protezione per motociclisti, un importante passo verso la messa in sicurezza della strada. Una sopraelevata, sinuosa, che collega il Santuario della Celletta, dove già da alcuni anni è installato un primo rilevatore fisso della velocità, con il centro cittadino. Una strada che purtroppo conta innumerevoli incidenti, anche mortali. Questo secondo velox è stato impiantato il 16 dicembre scorso nei pressi dell’incrocio con Via Nugaroni, in piena curva.