"Attività a rischio con il ponte chiuso. Mancano informazioni sui lavori"

"La Provincia ha convocato correttamente i sindaci dei comuni di Comacchio, Codigoro e Mesola, ma credo che per l’incontro di lunedì prossimo alle 14 presso l’Hotel rurale di Canneviè, a Volano di Codigoro ci sarebbe voluto più coinvolgimento delle associazioni di categoria ed informazione fra coloro che subiranno gli inevitabili disagi". Lo dice Luca Callegarini rappresentante di Confesercenti per i sette lidi comacchiesi in merito all’incontro col presidente della Provincia, Daniele Garuti e i propri tecnici per illustrare il programma dei lavori che interessano il ponte sul Po di Volano. La struttura sarà oggetto di un cantiere di restauro, consolidamento statico e recupero funzionale che, lungo la strada provinciale 54, collega il Lido di Volano di Comacchio alla frazione codigorese di Volano, venne descritto nell’incontro dell’ottobre di un anno fa con le realtà imprenditoriali. "Da allora non ci sono state più comunicazioni formali - prosegue Callegarini - e questo non va bene, poiché i danni saranno notevoli per coloro che magari hanno l’attività al lido e vivono a Volano o viceversa. Costretti a farsi almeno quaranta chilometri in più ogni giorno senza contare i disagi generali". Il rappresentante di Confesercenti ricorda come sia importante conoscere per tempo un cronopromma dettagliato dei lavori, i tempi durante i quali il traffico veicolare verrà interrotto e quando potrà riprendere, poiché se sarà troppo avanti nella primavera del prossimo anno si decreterà la fine delle attività commerciali, e non del lido di Volano. Nel frattempo, da parte ditte e tecnici, hanno già effettuato sopralluoghi e verifiche per prepararsi al meglio a questo intervento che è indifferibile per la sicurezza di chi transita sul ponte. L’opera, venne illustrato un anno fa, prevede un investimento di oltre 2 milioni, con la sostituzione della campata centrale, lunga 80 metri, con una struttura di ferro per alleggerire il ponte e l’apposizione di cordoli per una maggior resistenza alle sollecitazioni sismiche sempre con la riduzione del peso. "Concordo con l’indispensabilità di realizzare un nuovo ponte - conclude Luca Callegarini - ma credo che una corretta, tempestiva e costante comunicazione per creare un dialogo costante con quei cittadini e le loro rappresentanze che subiranno i maggiori disagi sia assolutamente necessaria da lunedì prossimo in poi".

Claudio Castagnoli