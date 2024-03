Attività commerciali, in arrivo i contributi

Un fondo di 150mila euro quello stanziato dal comune di Ferrara, per il terzo anno consecutivo, a sostegno dei piccoli negozi di vicinato, come artigiani e commercianti, e di tutte quelle piccole imprese che garantiscono un servizio indispensabile per la popolazione più fragile, soprattutto per gli anziani, e sono un punto di riferimento per chi vive in una delle 51 frazioni ferraresi. "Un bando realizzato in sinergia Comune e Camera di Commercio di Ferrara e di Ravenna – ha sottolineato l’assessore comunale al Bilancio Matteo Fornasini – che si caratterizza per una visione ampia e di supporto a tutto il tessuto economico del nostro territorio. Finalmente diversi anni il saldo imprese è positivo con un +24 rispetto a quelle cessate, in controtendenza con i dati provinciali che in questi giorni hanno fatto discutere. Il contributo messo in capo dal comune va a sostegno di tutte quelle piccole botteghe, bar, tabacchi e servizi di vicinato che hanno sede in una delle nostre frazioni del territorio comunale".

Nell’arco di tre anni sono stati messi in campo circa un milione di euro e mezzo di euro a favore dei giovani "risorse fondamentali per il processo la loro crescita, per l’accesso al lavoro e alla formazione delle nuove imprese", ha sottolineato vice Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Paolo Govoni. "Il nostro comune è stato uno dei primi esempi di amministrazioni che mettono a disposizione le proprie risorse affidandole alla gestione della Camera, risorse con le quali si va a stimolare il sistema economico non soffermandosi sulla dimensione dell’impresa". Anche la piccola impresa di una frazione, quindi non è lasciata sola.

"Un importante obiettivo della giunta Fabbri – ha sottolineato il vice sindaco Nicola Lodi – è quello di voler bene alle frazioni. Sul tavolo, a oggi, ci sono 550 mila euro il che sta a significare come questa amministrazione assieme alla Camera abbia a cuore le frazioni, quei territori che non sono centrali, e possiamo dire che il Comune c’è. Queste attività devono tenere le serrande alzate". Ciascun esercente potrà fare la richiesta di una indennità "una tantum" a fondo perduto di 750 euro. Il bando "Le frazioni al centro. Nuovi contributi a sostegno delle attività di vicinato del forese, anno 2024", uscirà martedì 26 marzo. Si potrà presentare solo per via telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "contributi alle imprese" della camera di commercio tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere.

f. a.