Attività di vigilanza, ecco il concorso

Il Comune di Comacchio ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di Specialista in attività di vigilanza - Area dei funzionari e della Elevata qualificazione. Per avere maggiori informazioni e conoscere termini, modalità e documentazione da presentare, gli interessati possono consultare il sito internet dell’ente www.comune.comacchio.fe.it (nelle sezioni Albo pretorio e/o amministrazione trasparente/bandi di concorso in corrispondenza della specifica selezione), oppure consultare il portale del reclutamento: www.inpa.gov.it