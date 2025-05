Attività educative alla biblioteca ’Impastato’

Alla biblioteca comunale Peppino Impastato (foto d’archivio) si inaugura la Biblioteca dei semi. La cerimonia si terrà venerdì 9 maggio alle 17.30, a seguire Yoga educativo per bambine e bambini. L’idea è quella di proporre un nuovo servizio per gli utenti: l’oggetto da prendere in prestito in questo caso non sarà un libro, ma alcuni semi dei quali prendersi cura, coltivandoli, facendoli crescere e far frutti. I semi potranno essere presi in prestito al pari dei libri e restituiti quando, secondo i tempi di maturazione, la pianta generata dal seme ne genererà di nuovi. Oltre ad illustrare le modalità di prestito, le regole ed i semi a disposizione, sarà proposta una bibliografia tematica dedicata al giardinaggio e al verde. Alle 17.30 saranno presentati progetto e "regole" della biblioteca dei semi, seguirà un’attività per bambini.