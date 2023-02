Attività, più aperture che chiusure "Nuovo entusiasmo dopo il Covid"

La speranza che qualcosa sia cambiato è contenuta nei numeri. Dopo il brusco stop del 2020 (quando il saldo si fermò a -388 imprese) e il rimbalzo del 2021 (+20 unità), con il 2022 il bilancio tra aperture e chiusure si conferma in miglioramento. Si sono accese 63 nuove luci tra gennaio e dicembre. Non sono grandi numeri, la crescita si attesta a quota 0,18%. Ma quella percentuale, così flebile, rappresenta il dato migliore dell’ultimo decennio. Sembra essersi così assorbito, a distanza di due anni, lo choc impresso dalla pandemia alle imprese ferraresi che numerose hanno alzato bandiera bianca. Non è poco.

Ci credono con forza nel sogno che hanno appena inaugurato Francesca Lupo e Massimo Puglielli. Da una manciata di giorni i due fidanzati sono dietro il bancone del bar Saint-Étienne, le vetrine guardano quello che era ormai un tempo il mercato ortofrutticolo. Tra un caffè ed un cornetto incrociano anche loro un po’ le dita, l’apertura di quel luogo fatto di cassette e colori, voci e trattative che si inseguono sarebbe una svolta anche per loro. Che comunque già vedono il bicchiere mezzo pieno. ‘Sta andando bene’, dice Francesca che alle spalle ha un ricco curriculum con esperienze in altri locali e bar. Da dipendente ora è diventata titolare, un bel salto. "Ci crediamo – dicono entrambi –. Crediamo anche nell’appoggio del sindaco, del Comune che si sta rimboccando le maniche per rendere più viva la città". La fiducia si respira tra le poltroncine, rende più dolce il caffè. Colazioni e progetti. "La gestione precedente – precisano – alle 14 abbassava la serranda, vogliano rilanciare gli aperitivi, creare un po’ un luogo d’incontro". La loro avventura è un passaggio di testimone, tra le due ragazze che hanno alzato bandiera bianca sotto i colpi dei costi e delle bollette alle stelle e loro, Francesca e Massimo che si giocano il futuro sulla voglia di rimboccarsi le maniche e nuove idee. E’ soddisfatta anche Simona Panico, attorniata da piante che trasformano le pareti di una stanza in un giardino. Si chiama arte floreale giapponese ed è il filo conduttore di Kokedama, la vetrina che si affaccia in via Garibaldi. La data impressa nella sua agenda è il 27 settembre, giorno dell’inaugurazione. "E’ un sogno, c’è l’ho fatta – esclama dopo aver servito una cliente che si allontana con la sua pianta –. Ho ascoltato il cuore e adesso sono qui". Simona Panico, che crea arredi green per ristoranti di prestigio della città, viene da una famiglia che da anni vive nel mondo del commercio. I due fratelli hanno entrambi un ristorante. Dopo la pandemia, tra i riflessi della guerra sembra che l’ottimismo stia rifiorendo oltre quella vetrina.

Un’altra data, un’altra storia. Quella di Sabrina Russo che in via Carlo Mayr ha tenuto a battesimo il 3 di gennaio ‘Il cortile’, un paradiso di sapori chiuso in una cornice raffinata. Prima di lei in quello spazio, tra le pareti c’era un idraulico. Che aveva chiuso i battenti. Anche lei quindi ha contribuito a tingere di rosa il saldo, nella nostra città, tra imprese che si arrendono e attività che invece si accendono di nuova luce. "Vengo da lontano – racconta con l’entusiasmo di chi crede nel suo lavoro –, sono di origini salentine. Cercavo una città ricca di energia, bella, vivace, vicino al mare. Così sono approdata a Ferrara". E’ aperta fino all’una di notte, per creare intorno al profumo di una crepe uno spazio per ritrovarsi. E brindare a questi primi tenui segnali di rinascita.

Mario Bovenzi