Atto vandalico nella sede Cadf

Nella serata di domenica si è verificata una interruzione del servizio idrico. È stato accertato che la causa di tale evento è da ricondursi ad atto vandalico perpetrato alle 21,30 circa, da ignoti presso la sede Cadf di via Alfieri 3 a Codigoro: con la rottura del dispositivo posto all’interno della saracinesca sulla porta a vetri dell’entrata principale è stato infatti attivato il sistema antincendio, che, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, ha conseguentemente provocato il distacco automatico dell’alimentazione elettrica di tutti gli apparati ed apparecchiature installate nella sede aziendale, compresi i gruppi di pompaggio dell’acqua potabile alle utenze. Il personale Cadf reperibile è intervenuto nei tempi tecnici strettamente necessari per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti, cercando di limitare al massimo il disservizio, che tuttavia si è verificato. Sono state avviate, conseguentemente, le indagini del caso e si sporgerà denuncia ai carabinieri.