Attraversa la strada in bicicletta. Travolta da un’auto sulle strisce

In sella alla bicicletta attraversa le strisce pedonali e viene travolta da un’auto guidata da una trentenne che non riesce a evitare l’impatto con la ciclista. È accaduto ieri, intorno alle 11,15, in via Bologna all’altezza del centro commerciale ‘Il Castello’: una studentessa di 23 anni, originaria di Trento, è rimasta gravemente ferita. La ragazza è stata sbalzata sul parabrezza dell’utilitaria che l’ha investita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ferrara e l’ambulanza del 118. Una testimone ha raccontato ai militari di aver visto la ragazza in bicicletta attraversare le strisce pedonali senza scendere dalla due ruote. Il tutto mentre il traffico caotico stava procedendo verso la rotonda di via Bologna. La giovane alla guida, all’improvviso, si sarebbe trovata davanti la ciclista senza poter evitare il violento impatto. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata dai carabinieri della compagnia di Ferrara. La ragazza investita è stata curata inizialmente sul posto dallo staff del 118, poi, una volta stabilizzata, è stata trasferita all’ospedale di Cona. Sotto choc anche l’altra giovane di 30 anni alla guida della vettura, dispiaciuta per l’accaduto. Con lei c’era anche il fratello che ha cercato di rincuorarla. La ragazza al volante ha spiegato ai carabinieri di essersi trovata all’improvviso la ciclista davanti alla sua macchina. A confermare il violento scontro, il parabrezza quasi abbattuto dal corpo della studentessa.

m.r.