Attraversano la strada con il rosso. Due ragazzine travolte da un’auto

Attraversano con il rosso al semaforo pedonale e vengono travolte da un’auto. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri in via della Fornace, a Bondeno. Protagoniste dell’incidente due adolescenti di 16 e 17 anni. Entrambe sono state portate all’ospedale, una delle quali in condizioni più gravi. Il tutto è accaduto pochi minuti dopo le 18. Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le giovani hanno attraversato via della Fornace nonostante il semaforo fosse rosso. Negli stessi istanti, arrivava un’auto condotta da una donna, proveniente da Ferrara. L’automobilista non ha potuto fare nulla per evitarle. L’impatto è stato violento. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118. Durante le fasi dei soccorsi, le ragazze sono sempre rimaste coscienti. Dopo le prime cure sono state portate all’ospedale di Cona. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.