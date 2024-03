Attraverso ’I luoghi del cuore’. Una passeggiata per Veronica

LIDO DI VOLANO

Si chiama "I luoghi del cuore" la camminata che si svolgerà domani mattina al Lido di Volano, promossa dai genitori di Codigoro, Natascia ed Alessandro Furegato, assieme a tanti amici, nel ricordo dell’indimenticata figlia Veronica, scomparsa a soli 19 anni, in un tragico incidente. La breve escursione, lungo la spiaggia e pineta, prevede la partenza alle 9.30 col ritrovo per le iscrizioni presso il Circolo nautico volano. Alle 10 circa all’inizio della camminata e ritorno sempre al sodalizio nautico codigorese dove sarà offerto un aperitivo con buffet. A seguire la premiazione del concorso fotografico "Emozioni" con gruppo fotografico di Codigoro. L’iscrizione costa 8 euro e una parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Dimensioni Animali mentre è gratuito per i bimbi sotto i 10 anni.

Una camminata che ricorda una ragazza capace anche di pensare a donare i propri organi già dalle medie e grazie a lei cinque persone hanno ripreso a vivere con serenità. Per partecipare si può chiamare il 333.1386402. La camminata nei luoghi dove Veronica, Natasha e Alessandro amavano passeggiare e pensare al futuro che purtroppo per la giovane e talentosa ragazza si è interrotto per sempre.

c.c.