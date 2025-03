Audaci imprese. L’Ariosto, un atto d’amore

Insegnanti, presidi, alunni ed ex alunni tra ricordi ed emozioni, per trovarsi e ritrovarsi dopo anni al compleanno di un amico. Gremito il cinema Teatro San Benedetto, si celebrano i 50 anni dall’avvio della sperimentazione del liceo Ariosto. Ore 16, un pomeriggio con lo sguardo denso di nostalgia, gli occhi al futuro di un simbolo. Un lungo viaggio tra banchi, aule, lavagne, dall’ardesia alla Lim, il gesso un souvenir per non dimenticare come eravamo.

Nello scorrere delle pagine di ’Tracce di futuro. Racconti di audaci imprese al liceo Ariosto di Ferrara (1974-2024)’. Il libro, un atto d’amore verso il liceo Ariosto e le generazioni di insegnanti e allievi che, con le loro audaci imprese, hanno di­mostrato di credere nella scuola pubblica. Nel silenzio della sala – lezione appresa a scuola –, le parole e la testimonianza di Riccardo Modestino, Claudio Cazzola, Lucia Marchetti, Mara Graziani, Daniela Meneguzzi, Paola Bertolini, Giancarlo Mori. A moderare l’incontro – evento per tanti compagni di scuola –, c’erano Rosanna Ansani, ex docente, e Elisa Stefanati, giornalista, psicoterapeuta, ex allieva. Giancarlo Mori, per anni insegnante di filosofia, poi preside dell’Ariosto. La filosofia che sapeva far vivere, brillare nelle pagine di manuali che, così grigi, sarebbero stati un incubo per gli studenti. Il suo insegnamento – al di là di Kant e Hegel, di Marx a Nietzsche – quello di saper discutere sempre, accettare le opinioni degli altri, fuori dal pensiero unico. Un insegnamento ancora oggi valido, nel ritorno di fiamma de ’L’ignoranza delle persone colte’, libro di William Hazlitt in realtà mai passato di moda. Mori che fu, innovatore, interprete e sostenitore dell’avventura culturale della sperimentazione. "A cosa servono gli anniversari? A parlare di scuola in modo onesto", le sue parole. "La scuola che mio padre aveva progettato puntava a scrivere nel cuore e nella mente, a sostenere la libertà di pensiero" sottolinea Riccardo Modestino figlio di Pasquale Modestino, fondatore della sperimentazione.

Claudio Cazzola, un altro gigante per molti studenti, allora e oggi nei ricordi che affiorano nelle foto di gruppo, l’ultimo giorno di scuola, forse con qualche capello bianco in meno, certo con la passione per i giorni futuri, amori mai nati. Mori e Cazzola, Cazzola e Mori, divisioni tra i banchi tra chi faceva il tifo per l’uno, chi per l’altro. "Come parla bene Cazzola, Mori però...". Audaci imprese è un autoritratto, il racconto di un’esperienza vissuta. Raccoglie i contributi di 114 autori, una tessitura a più voci. Insegnanti ed ex allievi, un’opera corale, la parola, straordinaria azione che trasforma un’idea in una pagina. ’Tracce di futuro’, un labirito al centro della copertina, cerchi nei quali perdersi e ritrovarsi, rimandi all’antica grecia e all’imperfetto futuro, sempre più costellato di meandri dove non perde la rotta chi quella cultura ha saputo fare propria, senza i paraocchi che i professori bacchettavano con forza. Il volume, edito da Diogene Multimedia, contiene memoria, futuro, parole-chiave per collegare mondi diversi e contrapposti. Parole che i prof lanciavano, sasso nello stagno, metafora ricorrente, un po’ stucchevole per gli studenti che amavano l’ultima fila dei banchi. Ritornello che ritorna. "Bravo Mori, Cazzola però...".

Mario Bovenzi