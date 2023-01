"Auguri a Ivo Pesaro, una vita per il commercio"

"Un pezzo di storia autentica della nostra città, da dietro il bancone della propria bottega testimone diretto dei cambiamenti sociali e culturali che hanno accompagnato Ferrara e i suoi cittadini dall’inizio del secolo scorso ad oggi. L’amministrazione è felice di festeggiare insieme a Ivo Pesaro il traguardo dei 100 anni". Così l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, che nella mattinata di ieri ha consegnato la lettera di auguri del sindaco Alan Fabbri e la tradizionale targa commemorativa. In rappresentanza dell’amministrazione era presente anche l’assessore al Commercio Matteo Fornasini: "Grazie al signor Ivo per la sua lunga carriera lavorativa, dedicata interamente al commercio. Questo lo indica come un esempio per tutti, perché ha davvero fatto la storia dell’imprenditoria ferrarese". Commerciante da sempre, Ivo Pesaro ha mantenuto attivo l’esercizio inaugurato da suo nonno Aldo nel 1875, che in origine era un negozio di filato.