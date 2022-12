Auguri in musica della filarmonica La banda sfilerà per le vie del paese

Fine d’anno in musica a Voghiera e frazioni. Si consolida la tradizione che vede da quarant’anni a questa parte il tradizionale giro in musica per le vie del paese, dove alcuni musicisti della banda filarmonica di Voghenza (nella foto con l’ex sindaco Claudio Fioresi a guidare il corteo, munito di tromba) una vera e propria istituzione del Comune: suoneranno famosi brani musicali e porteranno gli auguri di buon anno a tutte le famiglie. Infatti oggi (sabato 31 dicembre) dalle 10 fino alle 13, la storica Filarmonica di Voghenza sfilerà in paese, il corteo si formerà nel sagrato della chiesa di Voghiera, poi transiterà per le vie del centro cittadino e successivamente la sfilata si sposterà nelle vie delle frazioni del comune di Voghiera per un saluto musicale alle famiglie e alle attività commerciali del territorio.

Voghiera è tra i comuni ferraresi dove la musica ha maggiore diffusione; c’è la scuola media a indirizzo musicale, la scuola di musica a Voghenza nell’ex Antiquarium e una formazione musicale più piccola per i concerti di musica non solo bandistica. "L’intento dell’associazione bandistica – commenta l’assessore alla Cultura Emanuele Ganzaroli, che è anche un apprezzato clarinettista - è quello di portare entusiasmo, auguri e allegria alle nostre famiglie e di mantenere vivo lo spirito di comunità".

Franco Vanini