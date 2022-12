"Aula in balìa delle beghe leghiste" La consigliera: "Bugie sulle lettere"

di Federico Di Bisceglie

L’aula si popola solo dalla parte dell’opposizione e sugli spalti. Gremiti. Si incomincia quasi in orario, dopo una capigruppo in extremis. "Finalmente torniamo a occuparci dei fatti della città", prende la parola Anna Ferraresi del Misto. "I consiglieri di maggioranza non si sono presentati? È una pagliacciata". Sull’affaire Arquà si consuma più di una frattura. E il grande accusato è il presidente del Consiglio, Lorenzo Poltronieri del quale Ferraresi invoca "le scuse" verso Arquà per il modo "in cui sono state raccolte le dimissioni". Più o meno direttamente, la consigliera fa più volte riferimento all’intervento del vicesindaco Nicola Lodi che "utilizza questa aula come un tribunale". "Alla maggioranza (politicamente) – chiude – dico: siete dei miserabili". Una chiosa degna del miglior Oscar Giannino dei tempi di Fare per Fermare il declino. Il suo "taci miserabile" è rimasto negli annali. Il capogruppo di Ferrara Bene Comune, Dario Maresca, forse visto il periodo, si adegua ai tempi e parla del caso Arquà come di un "regalo negativo che questa giunta ha fatto alla città". Concorda con Lodi nel dire che si tratta di "una brutta pagina", ma sul piano etico "la maggioranza è l’ultima ad avere la carte in regola per parlare". Specie perché ha "costretto il Consiglio" ad occuparsi di "beghe interne alla Lega, nonostante una sentenza del Consiglio di Stato". Pur nutrendo "seri dubbi sull’opportunità che la consigliera Arquà sieda in Aula, se aspettiamo l’esito processuale per Solaroli e per Lodi, lo aspettiamo anche per lei. Qui non siamo in un tribunale morale". Addirittura la consigliera Pd, Deanna Marescotti ammette candidamente di aver scelto, "dal primo consiglio comunale, di non stringere la mano al vicesindaco, per il rispetto che ho di me stesa". Sul fatto che si tratti di una ’bega’ leghista concorda anche Tommaso Mantovani (M5Stelle), che si chiede: "Che tipo di consiliatura ci aspetta da qui al 2024? Non si può ridurre la politica a un tifo calcistico". Che detta da un grillino, che si definisce "giustizialista", fa un certo effetto. Francesco Colaiacovo (capogruppo dem), gioca la carta dell’immobilismo. "L’attività consiliare – scandisce – è subordinata alla volontà della giunta e alla risoluzione di problemi interni alla maggioranza. Il Comune, durante questi due mesi di assenza di lavori d’Aula, è rimasto sostanzialmente bloccato". In definitiva, ciò che secondo il dem emerge lampante è la "mediocrità della classe dirigente della maggioranza in particolare della Lega".

"Ferrara non viene governata – sbotta – e quando si interviene si fanno danni che rischiano di diventare irreparabili: dall’urbanistica all’imprenditoria, dallo sport alla cultura, per non parlare della macchina comunale depauperata delle risorse umane più professionali. Svilire e ridurre al minimo ogni attività consiliare vuol dire privare la città del necessario dibattito democratico sul suo futuro". Il passaggio sull’utilizzo delle pagine istituzionali del sindaco fornisce l’assist al puntuto intervento della consigliera del Pd, Ilaria Baraldi. "Sgomberiamo il campo dagli equivoci – dice la consigliera – la questione del reintegro della consigliera è tutta interna alla Lega e, nei loro interventi, sindaco e vicesindaco hanno parlato di cose che nulla c’entrano con la delibera che andiamo a votare. È tutto fumo negli occhi". La colpa, dunque, "non è del Pd, ma è della Lega, che non sa fare a scegliere i candidati. A noi non interessa quello che ha fatto Arquà: il Pd prende atto di quello che è stato sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato". Le delibera? "Un pasticcio", sentenzia Roberta Fusari (Azione Civica). Durante il dibattito, la consigliera Arquà non proferisce verbo. Si limita a espressioni eloquenti e a qualche sorriso beffardo durante l’intervento di Lodi. Affida i suoi pensieri a un comunicato: "Ho riso in faccia a Lodi – scandisce – perché lo merita. Lui non ha mai avuto paura di quelle lettere, l’ho detto anche ai pm. Lodi e Fabbri mentono sapendo di mentire. Non ho mai inviato a casa lettere anonime, tanto meno con proiettili. Sono stata archiviata per quelle accuse".