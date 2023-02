Aumenta il trasporto sociale

Il Comune di Terre del Reno ha liquidato alle associazioni Mira-Bello e Rinascita e Vita i contributi per i Servizi di trasporto sociale, persone fragili e alunni disabili per il 2022: 596 viaggi per 33597 km per il trasporto sociale, 432 viaggi per il trasporto di persone fragili per 12212 km e 304 viaggi per 8.078 Km per il trasporto di alunni disabili. "Numeri importanti per due associazioni che svolgono sul territorio un servizio fondamentale – dice il vicesindaco Filippo Marvelli – con due convenzioni attive sosteniamo concretamente questo loro impegno e che rinnoveremo alla scadenza. Infatti con una determina abbiamo appena liquidato, a titolo di rimborso delle spese sostenute, la somma complessiva di 2.745,29 euro per l’Associazione di Promozione Sociale "Mira-Bello" e di 4.261,93 euro per "Rinascita e Vita" di Sant’Agostino".